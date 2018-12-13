كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 02:12 صباحاً - شاهد..أحدث طرق التدريس..معلم يشرح مادة الفلسفة للطلاب بالطبل والرقص

كتبت : انجي بيومي عرض برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» تقديم الإعلامية جيهان لبيب، مقطع فيديو لمدرس يشرح منهج مادة الفلسفة على أنغام أغنية «تيكا تيكا»، بإحدى مدارس حلوان. ويظهر في الفيديو مدرس مادة الفلسفة، وهو يرقص بعصا خشبية وسط حالة من التصفيق والطبل.

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