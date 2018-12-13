كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 02:12 صباحاً - بالصور - نجمة لبنانية تتخطى الجرأة وتكتفي بالظهور بالملابس الداخلية

بكثير من الجرأة، نشرت الفنانة اللبنانية ميليسا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، جلسة تصوير جديدة خضعت لها، حيث أطلت بالملابس الداخلية السوداء فقط، ما عرضها لسيل من الانتقادات.

واكتفت المغنية الشابة من ناحية الإكسسوارات، بارتداء عقد من الألماس المتوج بالزمرد، وفق ما نشرته مجلة "لها".



