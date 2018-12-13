كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 02:12 صباحاً - دوري أبطال أوروبا - تصنيف الفرق المتأهلة لدور الـ16 ونظام القرعة

دوري أبطال أوروبا

نجح 16 فريقاً في عبور دور المجموعات والتأهل إلى دور ال 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم 2018/2019.

وأعلن الويفا عبر موقعه الرسمي أن قرعة دور ال 16 لدوري الابطال ستجري يوم الاثنين القادم الموافق 17 ديسمبر في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

نظام قرعة دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا

يتم توزيع كرات الفرق على صندوقين أحدهما يحتوي على الفرق التي تاهلت في المركز الاول من مجموعتها والثاني يحتوى على الفرق التي تأهلت كوصيف.

الفرق التي وقعت مع بعضها في مجموعة واحدة لن تتواجه في دور ال 16 وكذلك الفرق التي تنتمي لنفس الاتحاد المحلي.

الفرق التي تأهلت كمتصدر مجموعتها ستلعب ذهاب دور ال 16 خارج ارضها.

تصنيف الفرق المتأهلة لدور ال 16 من دوري ابطال اوروبا

المستوى الاول: بوروسيا دورتموند – برشلونة – باريس سان جيرمان – بورتو – ريال مدريد – يوفنتوس – مانشستر سيتي – بايرن ميونخ

المستوى الثاني: اتلتيكو مدريد – توتنهام – ليفربول – شالكة – روما – مانشستر يونايتد – اياكس امستردام- اولمبيك ليون