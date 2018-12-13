الامارات | 70 عملاً تستعيد نتاج الريس من «اللوحات» إلى «الحروفيات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عملاً تستعيد نتاج الريس من «اللوحات» إلى «الحروفيات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي معرضاً استعادياً لأعمال الفنان الإماراتي، عبدالقادر الريس، خلال الفترة من 20 ديسمبر الجاري وحتى 23 مارس المقبل، في منارة السعديات بأبوظبي.

يحمل المعرض عنوان «عبدالقادر الريس: 50 عاماً من الفن»، ومن خلال دراسة استقصائية يرصد المعرض، الذي يضم أعمال الفنان التي أنتجها منذ أواخر ستينات القرن الماضي إلى الوقت الحاضر، تطور مسيرة الريس بداية من أولى لوحاته التشخيصية وحتى سلسلته الأخيرة والشهيرة في فن الخط التجريدي.

يشار إلى أن الريس، الذي وُلد عام 1951، يعد أحد أشهر الفنانين الإماراتيين وأكثرهم تأثيراً، وتمتد أعماله منذ أواخر ستينات القرن الماضي حتى الوقت الحالي، وعلّم نفسه الرسم بالممارسة مستخدماً وسائط مختلفة، مثل الألوان الزيتية وألوان الأكريليك والألوان المائية التي تشتهر بها لوحاته. ويعد هذا المعرض الاستعادي الأول من نوعه للفنان داخل الدولة، ويسعى إلى عرض المفاهيم والأساليب التي تميزت بها أعمال الريس على مدار 50 عاماً.

ويقدم المعرض عرضاً شاملاً للممارسات الفنية للريس عبر 70 عملاً فنياً، بما فيها بعض الأعمال المبكرة التي لم تعرض من قبل، والتي أعيرت من مجموعات خاصة وعامة من المنطقة.

وتتناول أعمال الريس العديد من الموضوعات، من توثيق الموروث التقليدي، إلى تاريخ المنطقة العربية، مروراً بتفسير مفاهيم طبيعة الحروف العربية.

ويسلط معرض «عبدالقادر الريس: 50 عاماً من الفن» الضوء على المراحل المختلفة التي مر بها الفنان، عبر ستة أقسام: «اللوحات التشخيصية الأولى» و«الوطن» و«الأرض والسماء» و«الناس والوقت» و«الانطباعات والتجريد» و«الحروفيات»، في محاولة لتقديم منظور جديد ومتوازن عن مسيرة الفنان، إذ تتضمن الأعمال المعروضة رسوماً تخطيطية ومواد أرشيفية. كما يصدر مع المعرض كتاب يضم مقابلات مع الفنان ومقالات أكاديمية بقلمه وبقلم مختصين في الفنون، إلى جانب برنامج تعليمي متميز يتضمن ورش عمل، ودورات تخصصية حصرية، ودليل أنشطة للشباب والصغار من زوار المعرض.

رحلة بصرية

يأخذ معرض «عبدالقادر الريس: 50 عاماً من الفن» زواره في رحلة بصرية لتجربة أعمال الريس من بُعد جديد، من خلال عرض لوحاته رقمياً بشكل جذاب ويلهم الحواس.

وأشرف على التقييم الفني للمعرض مدير أول مشروع غوغنهايم أبوظبي، ميساء القاسمي، وقيّمة مساعدة في غوغنهايم أبوظبي بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سارة بن صفوان.

20

ديسمبر الجاري

ينطلق المعرض، الذي

يستمر حتى 23

مارس المقبل.