الامارات | شيري عادل نافيةً طلاقها: حياتي مع «معز» مستقرة وسعيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن شيري عادل نافيةً طلاقها: حياتي مع «معز» مستقرة وسعيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيري أكدت أنها لن تقاطع الفن كما تردّد. أرشيفية

أكدت الفنانة الشابة شيري عادل أنها تعيش حياة سعيدة ومستقرة مع زوجها الداعية معز مسعود الذي اقترنت به منذ نحو ستة أشهر، مضيفة في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» أن كل ما تم تداوله من أخبار عن انفصالها غير صحيح.

وتسببت تغريدة نشرتها شيري، أخيراً، على حسابها على «تويتر»، في إثارة شائعات تفيد بطلاقها من معز مسعود، إذ كتبت الفنانة المصرية: «عندما تنظر خلفك لا تهتم كما كنت فى السابق، فأنت حتماً فعلت شيئاً جيداً».

وقالت شيري لـ«الإمارات اليوم»: «لن أقاطع حياتي الفنية كما تردد أيضاً بتوصية من زوجي، بالعكس فأنا أتلقى كل الدعم والتشجيع منه»، مشيرة إلى أنها قد عادت من لندن أخيراً، بعد إجازة طويلة لتباشر حياتها الفنية، ومن المحتمل ان تشارك في الماراثون الرمضاني الجديد بعمل كوميدي مع أحد النجوم.

وكان آخر أعمال شيري مسلسل «السهام المارقة» الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في انتاجه زوجها معز مسعود، وشاركت الفنانة في بطولته مع نخبة من عدد من النجوم المصريين والعرب، ومنهم هاني عادل ووليد فواز وعائشة بن أحمد ودياموند أبوعبود وهشام فقيه وكامل إبراهيم.