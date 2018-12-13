الامارات | مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يطرح عرضاً خاصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يطرح عرضاً خاصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عرضاً خاصاً للحصول على عضويته لموسم الربيع، اعتباراً من يناير وحتى مايو المقبلين.

ومن أبرز فعاليات الموسم، العرض الأول لـ«سيرة ذاتية» لاستوديو وين ماكجريجور، في السابع والثامن من فبراير المقبل. ويشهد الشهر نفسه حفلين لعازف البيانو، أرتورو أوفاريل، بمرافقة أوركسترا الجاز الأفرو - لاتينية.

كما سيحظى الأعضاء بفرصة حضور مهرجان «برزخ»، الذي يمثل ملتقى موسيقياً لفنانين من مشارب ثقافية متنوعة، حطموا القوالب التقليدية من خلال موسيقاهم ذات الطابع العالمي، التي تعكس تأثيرات متعددة وهويات مدمجة.

من جهته، قال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، بيل براغين: «يتلخص الهدف الرئيس للمركز في إتاحة مساحة للاستكشاف، سواء للفرق أو الفنانين الجدد، إذ نسعى دوماً إلى بناء مجتمع من عشاق الفنون أسبوعاً تلو الآخر».