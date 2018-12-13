على طريقة "PUBG"| حاولوا القفز بالباراشوت فوق الأهرامات.. فحدثت "كارثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لـ5 شباب قاموا بالقفز الحر باستخدام "الباراشوت" ووفق تحضيراتهم كانت نقطة السقوط فوق منطقة الأهرامات تحديدًا، إلا إنهم اخقفوا السقوط، فهبطوا في أحد الشوارع المزدحمة بالسيارات تحديدًا في منقطة المريوطية، وتسبب ذلك في توقف الشارع، وفقًا للصور المتداولة.

ويعلق محمود شرف محترف القفز ومؤسس "سكاي دايف إيجيبت"، أن الأسباب وراء تلك الحادث هو سوء التنظيم والتخطيط موضحًا أنه من الضروري أن يتم ممارسة رياضة "السكاي دايفينج" تحت إشراف مجموعة من الرياضيين المحترفين، ويكمل أن سبب سقوطهم في منطقة خاطئة في الغالب يرجع إلى عدم تحديد نقطة الخروج بدقة "Spotting point".

ويضيف أن تلك الرياضة تمارس بشكل موسع حول العالم، وهي لها قواعد وتدريبات دقيقة تطلب وقتًا كبيرًا حتى يكون القافز مؤهلًا للقفز في أي منطقة، " رياضة السكاي دايفينج من أكثر الرياضيات التي تحتاج دقة وانضباط ولياقة بدنية كبيرة.. ومش أي حد ينط وخلاص".

وحذر "شرف" أن خطأ تحديد منطقة السقوط قد يتسبب في موت القافز بسقوطه في منطقة خطرة، وأن تلك الأخطاء تعد من الكوارث الكبيرة.

ويوضح "شرف" مجموعة من القواعد والإجراءات التي يجب أن تتم قبل القفز، حيث يجب الحصول على كافة الأوراق والفحوصات التي تثبت سلامة قلب القافز تمامًا بالإضافة أنه يوقع على مستند أنه سليم تمامًا قبل القفز، وبعدها يتم الشرح له نظريًا، ومن ثم تأهيله نفسيًا للأمر وإعطائه كافة التعليمات والنصائح اللازمة"، وعلى والشخص المبتدئ أن يتدرب من 6 إلى 7 أيام ليصبح مهيأً للقفز وحده".

وهناك مجموعة من المعدات الضرورية قبل القفز وهي:

- خوذة و نظارات واقية و بدلة

- مظلة

- عداد ارتفاع

- جهاز إلكتروني للنفخ الاحتياطي.

- بالإضافة إلى أن البدلة تضمن سلامة القافز 100% ،حيث يوجد مظلة أساسية و أخرى احتياطية.

فيما ارجع عدد كبير من رواد "السوشيال ميديا" أن هؤلاء الشباب كانوا يحاولون محاكاة لعبة "PUBG" في الواقع، حيث كما تنص قواعد اللعبة وهي قفز اللاعبين بالمظلات في بداية أول اللعبة، وعلق أحدهم "يخربيت pubg اللي اثرت على عقول الناس".