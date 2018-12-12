شنغهاي ونيويورك تجتمعان بعرض أزياء كوتش 1941 لما قبل الخريف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد تكون العلامة الأمريكية كوتش معروفةً برؤيتها المتقدّمة والمزج بين التأثيرات البريّة والتطوّر الحضري، لكن في نهاية الأسبوع الماضي، انتقلت العلامة التجارية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها خارج الولايات المتحدة لتقدّم عرضها في الصين للمرة الأولى على الإطلاق.

وقد أُقيم عرض كوتش في شانغهاي بالتحديد في مركز ويست بوند للفنون، ويصادف عرض "Coach Lights Up Shanghai" لما قبل خريف 2019 الذكرى السنوية الخامسة عشرة للعلامة التجارية في الصين، ووفقًا لبيان من العلامة التجارية، كان الهدف من العرض هو جمع "الأضواء الساطعة والمدينة الكبيرة" التي تشترك فيها كل من شنغهاي ونيويورك.

وزُيِّن المدرج بلوحات إعلانية تحمل عبارات بألوان النيون، وأضواء السيارات، فبدى كشارع من شوارع نيويورك وشانغهاي.

المجموعة نفسها مزجت فساتين زهرية متدفقة مع سترات جلدية سوداء وأخرى من جلد الغزال التي لم تغب قطّ عن مجموعات كوتش، وقد تمّ تقديمها بظلال الوردي والأزرق الهادئ وظلال غنية للبنفسجي الداكن والزيتوني.

كما تعاون المصمم مع العديد من الفنانين الصينيين المعاصرين، الذين أعادوا تصميم طبعة الديناصورات للعلامة التجارية من خلال مجموعة من الأنماط بما في ذلك الغرافيتي، وطبعات الصور ورسومات الحبر.

اليكِ مجموعة كوتش 1941 لما قبل خريف 2019.