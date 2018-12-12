بعد وفاته.. "الفوتوشوب" حيلة تجمع فتاة أمريكية بخطيبها في حفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ابتكرت فتاة تدعى ديبي جيرلاخ من ولاية "أريزونا" بالولايات المتحدة الأمريكية حيلة تعيد بها إحياء خطيبها الميت بالفعل في صور تخيلية لحفل زفافهما معًا.

أثارت الصور المفبركة التي نشرتها "ديبي" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي فستان زفاف بعد أن وضعت صورة مفبركة لخطيبها الميت الذي يدعى راندي ليبدو إنه واقف معها في حفل زفاف باستخدام برنامج الفوتوشوب.

ففي الوقت الذي نشرت فيه تلك الصور، كان راندي قد مات بالفعل، ولكن تمت إضافته إلى الصور ونشرت الصور في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه الزفاف، لكن قبل 8 أشهر كان خطيبها راندي قد مات في حادث عندما صدمته دراجة بخارية مسرعة.

وكتبت ديبي بعض الكلمات المؤثرة تعليقًا على الصور حيث قالت "كان من المفترض أن يكون اليوم هو أفضل يوم في حياتي، كان من المفترض أن أستيقظ وأرتدي ثوب زفافي، وأسير في الممر إلى رجل أحلامي أمام جميع أفراد عائلتنا وأصدقائي"، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل".

واصلت الفتاة الأمريكية كلماتها المؤثرة وكشفت كيف انكسر قلبها قائلة: "لكني استيقظت اليوم وحدي كما أفعل كل يوم، اليوم استيقظت مع قلبي المكسور من جديد، اليوم لن يمشي بي والدي في الممر، اليوم لن أتمكن من رؤية نظرة وجه راندي في نهاية هذا الممر".

وأكدت الفتاة أنها نشرت صورا تخيليلة لزفافها من فتى أحلامها لكي ترسل برسالة للجميع تمس قلوبهم لعلهم يستمعون لها ويعملون بها، وهي أن يحاول كل شخص أن يحافظ على حياة الآخرين وأن يدرك الجميع أن هذه الحياة تمثل الكثير والكثير لآخرين، كما كان يمثل راندي لها، واختتمت ديبي رسالتها بقولها "أحبك يا راندي زيمرمان".