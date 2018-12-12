قد تصيبك بالتسمم.. احذر تناول هذه الأطعمة دون طهي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هناك تأكيدات علمية أن طهي الكثير من الأطعمة خاصة الخضروات يتسبب في فقدان جزء من قيمتها الغذائية خاصة في تلك الغنية بالفيتامينات، حتى أن البعض يقوم للتغلب على تلك المعضلة بإضافة بعض من تلك الأطعمة الغير مطبوخة لكمية أخرى تم طهيها.

بهدف الحصول على قيمة غذائية مرتفعة، إلا أنه في ذات الوقت هناك أطعمة تسبب التسمم إذا تم تناولها بدون طهي، وتسببها في ذلك ليس بالضروري أن يؤدي إلى الموت خاصة للبالغين ولكن على الأقل تؤدي إلى ألم في البطن وتقلصات معوية، وهذه بعض الأطعمة التي قد تسبب ذلك، وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

- الفاصوليا الحمراء

تحتوي حبوب الفاصوليا الحمراء على مادة تسمى "اللكاتين" وهي مادة تتحلل بالطبخ أي بتعريض تلك الحبوب إلى النار، كما هناك مادة أخرى سامة تسمى "فيتو إيماجلوتينين"، وبرغم وجود تلك المادة في عدد من النباتات الأخرى إلا أن أعلى نسبة لوجودها تكون في الفاصوليا الحمراء، فأكل حفنة من حبوب الفاصوليا الحمراء دون طهي كافية بأن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء، وكلما أكلت كميات أكبر كلما زادت الأعراض والمشاكل.

ولكن ليس ذلك معناها أن تتخلى عن تناول الفاصوليا الحمراء والتي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والبروتينات، ولكن كل ما عليك لحماية نفسك وأسرتك هو أن تقوم بنقعها لمدة 5 ساعات تقريبا، ثم شطفها جيدا ووضعها على النار لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يمكنك التمتع بوجبة ذات قيمة غذائية عالية من الفاصوليا الحمراء.

- اللوز المر

يجب أن نعلم جيدا أن ما يأكله معظمنا يعرف باللوز الحلو، لكن يجب أيضا أن ندرك أن اللوز المر منتشر ويفضله عدد من الطهاة خاصة في دول أوروبا، ويحتوي اللوز المر على مادة سيانيد الهيدروجين السامة، حيث أن تناول الأطفال لبعض حبات منه يتسبب في خطورة كبيرة على صحتهم تصل إلى التسمم الذي قد يؤدي إلى الموت.

- البطاطس

تحتوي البطاطس على مادة تسمى "السولانين" وهي سامة ولكنها لا توجد في جميع أنواع البطاطس، حيث تتواجد بنسبة كبيرة في تلك التي تميل إلى اللون الأخضر أو يوجد بها بروزات، وكلما زادت تلك البروزات أو زاد اللون الأخضر كلما كانت الخطورة في تناول تلك الحبات من البطاطس دون طهي، فلا تجازف أبدا بأكلها دون أن تعرضها للنار.

كما أن أكل البطاطس بدون طهي يتسبب في كثير من المشاكل الأخرى من الإنتفاخ والغازات، حيث أن نسبة النشا المتواجدة في حباب البطاطس الغير مطهية تكون غير ملائمة للإنسان.

- القلقاس

يحتوي ذلك النبات على مادة أكسالات الكالسيوم وهي مادة غير جيدة تتسبب في كثير من المشاكل الصحية للإنسان إذا تم تناول القلقاس بدون طهي، حيث تجعل فمك وكأنه تم تخديره كما أنه بإستمرار أكلك له مع شعورك في البداية بهذا التخدير سوف يؤدي بك إلى الإختناق، هذا بالإضافة إلى أن تلك المادة تساهم بشكل فعال في تشكيل حصوات الكلى الضارة.

خطورة تلك المادة لا تعتمد على تناول القلقاس الغير مطهي فقط ولكن أيضا على التعامل معه، حيث تتسبب في تهيج في البشرة لكثير ممكن لديهم حساسية لبعض المركبات لذلك فمن الأفضل لبس قفازات عن قيامك بتقطيع حبات ذلك النبات.

- حبوب الخروع

يتناول الناس زيت الخروع لعلاج الإمساك ومشاكل القولون وهو مفيد جدا لذلك كما أنه يدخل في عدة تركيبات ووصفات مفيدة للشعر والبشرة، إلا أنه يجب الحذر من تناول حبوب الخروع سواء كانت نية أ مطهية وكذلك أوراقه فهي تحتوي على مادة تسمى "ريسين" وهي سامة جدا، يمكن القول بأنك إذا قمت بنقع حبوب وأوراق الخروع فإنك بذلك تقوم بتحضير سم يمكنه القتل والقضاءعلى أي إنسان أو حيوان يتناوله.