3 طرق لاستئصال الرحم.. إليكِ أفضلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة تضطر بعض السيدات للإقدام على استئصال الرحم لأسباب مرضية، من بينها الإصابة بسرطان الرحم وغيرها من الأمراض، فكيف يتم ذلك؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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