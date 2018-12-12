يستمر 5 أيام وتكلفته وصلت لـ100 مليون دولار.. تعرف على أغلى زفاف في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

انشغل العالم بمتابعة أخبار وصور أغلى تكلفه زفاف يقام في الهند، لابنة أغنى رجل في البلاد، وذلك من خلال حفلات أسطورية بحضور نجوم الفن والسياسة والأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويحتفل أغنى رجال الهند، موكيش أمباني، بزفاف ابنته إيشا البالغة من 27 سنة من رجل الأعمال أناند بيرامال، البلغ من العمر 33 سنة، بمجموعة من الاحتفالات والفعاليات التي تستمر لـ 5 أيام، وتقام في مدينتين، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار، وفق ما ذكر موقع "بلومبرج".

وقدرت العديد من التقارير ووسائل الإعلام ثروة رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، أمباني، بمبلغ يتراوح بين 41,5 و47 مليار دولار، حسب ما جاء في موقع "العربية".

وبدأت احتفالات ما قبل الزواج، وهي احتفالات تسبق حفل الزفاف الرسمي، في مدينة أودايبور، بحضور عدد من مشاهير العالم، منهم المرشحة السابقة لرئاسة أمريكا هيلاري كلينتون، والممثلة الهندية بريانكا تشوبرا وزوجها المغني والممثل الأميركي الشاب نيك جوناس.

وضمت قائمة المدعوين أيضا، مؤسسة موقع "هافينجتون بوست" الشهير، أريانا هافينجتون، والرئيس التنفيذي لشركة "توينتي فيرست سينتشوري فوكس"، جيمس مردوخ، ولاعب الكريكت المخضرم ساشين تندولكار.

كما حضر الفعاليات عدد من نجوم بوليوود، منهم الممثلة ديبيكا بادوكون وزوجها الممثل رانجير سينج، حسب ما ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل".

وكانت مظاهر البذخ المتعلقة بالزفاف واضحة منذ اللحظة التي استلم فيها المدعوون دعواتهم، التي جاءت في علب مطلية بالذهب من طراز ماركة "دولشي أند جابانا" العالمية، ومزينة بالورود.

وانطلقت احتفالات ما قبل الزفاف في مدينة أودايبور، بعرض غنائي راقص قامت به أسرة العروسين، وهو طقس تقليدي في الهند، ثم أحيت المغنية العالمية بيونسيه حفلا خاصا لمدة 45 دقيقة، بحضور والديها أيضا، وقد ذكرت تقارير إعلامية أنها تقاضت 6 ملايين دولار لإحياء الحفل.

وأقامت العائلة الاحتفالات في موقعين بالمدينة المعروفة ببحيراتها، وهما فندق "أوباروي أوديفيلاز أوديبور، وقصر يعود للقرن الثامن عشر، كما أقيم حفل "برانش" (وهي الوجبة ما بين الفطور والغداء) في فندق فخم آخر.

أما حفل الزفاف الرسمي، فسيقام في المبنى الخاص بأسرة أمباني في مومباي، والمكون من 27 طابقا، والذي يعمل فيه 600 شخص على مدار الساعة.

وتم تزيين الشارع المؤدي إلى المبنى بأكمله بالورود والزينة والإضاءة المميزة.