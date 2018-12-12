كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - الآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد يعود لـ 4000 سنة ماضية

معتز عوض

كشف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن وجود كشف أثري جديد في سقارة بنهاية العام الجاري، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف سيكون له مردود إيجابي في جميع دول العالم؛ لأنه يعود لـ 4000 سنة ماضية.

وأوضح " الوزيري، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، مساء الأربعاء، أن 15 ديسمبر سيعلن عن الاكتشاف الموجود في سقارة، لافتًا إلى أنه تم العثور على مومياء لـ الجعران يعود لـ 3000 سنة ماضية في هذه المنطقة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الأثار قد أعلن عن كشف آثري أخر قامت به بعثة آثرية مصرية أثناء أعمال التنقيب الآثري منذ إبريل الماضي في المنطقة الواقعة عند الحافة الصخرية حول الطريق الصاعد للملك اوسركاف بجبانة سقارة الآثرية، وذلك وسط تغطية إعلامية وعالمية.

وكشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن عزم الهيئة توقيع عقد مع شركة مصرية لإدارة خدمات المناطق الأثرية خلال أيام، مؤكدًا أنه لن يضار أحد في المنطقة الأثرية والمتحف الكبير ومنطقة الأهرامات من منظومة الإدارة الجديدة.

وأضاف أن الهيئة الأعلى للأثار هي المسئولية على تحصيل قيمة التذاكر، والشركة التي ستدير الخدمات لن تحصل على شيء من الدخل، مشددًا على أن إدارة المناطق الأثرية ترجع إلى الهيئة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن الحصول على تصريح للتصوير في المناطق الأثرية يرجع إلى المجلس الأعلى للأثار طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.