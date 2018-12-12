كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - قاسم باشا يصدر بيانًا بشأن مستقبل تريزيجيه

تريزيجيه

أصدر نادي قاسم باشا التركي بيانًا اليوم الأربعاء بخصوص مصير لاعبيه، وعلى رأسهم المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وقال النادي في بيانًا أعلن عنه عبر موقعه الرسمي: "نادينا توصل إلى اتفاق مع كافة اللاعبين بالاستمرار حتى 2021، الفريق يمتلك أكبر عدد أهداف في الدوري، الآن نتمنى أن يستمتع الجمهور بكرة قدم جميلة".

وشهدت الفترة الماضية أحاديث بشأن مستقبل تريزيجيه، وإمكانية رحيله عن الفريق في الفترة المقبلة أو البقاء، بعد موسم انتقالات صيفي شهد شد وجذب حول اللاعب بين أندية تركية، وأخرى في مختلف أنحاء أوروبا.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن النادي التركي تلقى في الفترة الأخيرة أكثر من عرض جاد لبيع لاعبه تريزيجيه، بعد تألقه مع الفريق، لكن مسؤولي النادي رفضوا التفاوض بشأنها.

وانضم تريزيجيه إلى قاسم باشا في الصيف الماضي بعدما لعب لمدة عام على سبيل الإعارة وتألق بشدة، ليقوم بتفعيل بند حق الشراء ويوقع اللاعب عقدًا يمتد لموسمين مقبلين.