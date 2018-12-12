كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - أحمد موسى ناعيا إبراهيم سعدة: " قاد أخبار اليوم فى عصرها الذهبي"

معتز عوض

تقدم الإعلامي أحمد موسى، بخالص التعازى لأسرة الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الراحل كان يرغب في العودة إلى مصر قبل وفاته وبالفعل تحرك لذلك الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، والكاتب الصحفي خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار وبالفعل عاد إلى مصر.

وأشار موسى إلى أن الراحل كان رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم وكان رئيس مجلس الادارة فى عصرها الذهبي.