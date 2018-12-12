كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - أحمد موسي: غدا.. مصر تعلن موقفها الرسمى من استضافة أمم افريقيا

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تلقى رسالة نصيه منذ قليل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد له موقف مصر من استضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزير قال فى الرسالة انه سينتظر حتى الغد المهندس هانى ابوريدة رئيس اتحاد كرة القدم للتواصل مع رئيس الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" احمد احمد .

وأشار موسي أن مصر ستعلن غدًا موقفها الرسمى من استضافة أمم افريقيا 2019.