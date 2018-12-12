كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - بالفيديو.. فيكتوريا بلزن يقهر روما بالأبطال وينتقل للدوري الأوروبي

روما وبلزن

اختتم نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز مستحق أمام جماهيره، بهدفين مقابل هدف على حساب روما الإيطالي.

ودخل الفريقان اللقاء، وعينه على تحقيق الفوز، روما الذي ضمن التأهل في المركز الثاني، من أجل استعادة الثقة، بينما فيكتوريا بلزن من أجل التأهل إلى الدور الأوروبي واقتناص المركز الثالث دون النظر لنتيجة لقاء سيسكا موسكو وريال مدريد.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة على مرمى الفريقين، حيث ظهر التحفظ بين الطرفين، من أجل عدم قبول الأهداف.

لكن الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، شهدت اللقطة المضيئة الأولى، عن طريق يان كوفاريك، الذي تلقى عرضية أرضية ليضعها في الشباك.

التركي جنكيز أوندر عدل النتيجة سريعًا بهدف في الدقيقة 68، من تسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس، ليعيد الأمور لنصابها.

ولم يمهل أصحاب الأرض، ضيوفهم الوقت ليسجلوا هدف التقدم مرة أخرى من هجمة مرتدة سريعة، بعدما تصدى ميرانتي لانفراد تابعها تشوري برأسية مضيفًا الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع، حصل لاعب روما لوكا بيليجريني على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على لاعب فيكتوريا بلزن، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد دقيقتين من الأولى ويكمل روما اللقاء بعشرة لاعبين.

وضمن الفريق التشيكي التحول للدوري الأوروبي، رغم فوز سسكا موسكو الكبير على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مدريد، بفضل تفوقه في مواجهات الفريقين.

ليرفع بلزن رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، ويظل روما ثانياً برصيد 9 نقاط، وينتظر قرعة دور الـ16يوم الأثنين المقبل، الموافق 17 ديسمبر.