كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - وزير الخارجية الامريكى يحذر: إذا لم "نوقف" إيران سنعرض شعوبنا للخطر

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إلى مزيد من التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ولا سيما برنامجها للصواريخ البالستية.

وفي جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة لمناقشة الأنشطة الإيرانية في المنطقة وملفها النووي، قال بومبيو إن نظام الملالي استمر في تعزيز ترسانته الصاروخية، مضيفا أن "لدى طهران مئاتالصواريخ البالستية التي تشكل خطرا على شركائنا في المنطقة".

واستشهد بتصريح قيادي في الحرس الثوري قبل عدة أيام بشأن زيادة مدى الصواريخ الإيرانية إلى 2000 كيلومتر، وإجراء ما معدله 40-50 تجربة صاروخية في العام، الأمر الذي اعتبره تحديا للمجتمع الدولي.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أن لدى إيران أكبر ترسانة من الصواريخ البالستية في المنطقة، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا.

أمن الحلفاء أولوية

وقال بومبيو: "إذا ظل النظام الإيراني حرا طليقا فإننا سنعرض شعوبنا للخطر، وإذ لم نتحرك ستكون هناك كارثة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتبر أمن حلفائها في المنطقة أمرا "ضروريا وله الأولوية".

وأضاف: "قال القادة الغربيون قبيل الاتفاق إنه سيجعل النظام الإيراني معتدلا، وهو ما لم يحدث، إذ منح إيران الغطاء، فلا يزال نظاما يقوم بنفس الأعمال التخريبية التي كان يقوم بها منذ 39 عاما".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو الماضي، وأعلنت مجموعة من العقوبات على النظام الإيراني بدأ تطبيقها في أغسطس الماضي.