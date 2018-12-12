كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - الديهى: القوات المسلحة المصرية قادت حرب تطهير سيناء بشرف

معتز عوض

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن البيان الذي أصدرته القوات المسلحة رقم 30 للعملية الشاملة "سيناء 2018" يوضح مدى انحسار الإرهاب، ليؤكد للعالم أن هذا يؤكد للعالم بأن مصر أصبحت دولة آمنة.

وأضاف "الديهي" فى برنامجه "بالورقة والقلم"على فضائية "تن تى فى " ، أن البيان حينما يتم قراءة ما بين السطور أن ما يلفت النظر وجود 2833 فردا من جنسيات مختلفة حاولوا تجاوز الحدود المصرية.

وتابع الديهي أن القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية قادوا أشرف حرب، وذلك لتخليص مصر من الخونة والإرهابيين.