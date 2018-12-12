كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - زلزال في البرنابيو - سيسكا موسكو يصعق ريال مدريد بثلاثية نظيفة

الريال وسيسكا

سحق فريق سيسكا موسكو، مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وسجل «شالوف» هدف فريق سيسكا موسكو الأول فى الدقيقة 37، من الشوط الأول بتسديدة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يضيف «تشينكوف» الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 73، قضى «سيجوردسون» على كل آمال ريال مدريد، بإحرازه الهدف الثالث للفريق الروسي.

وحقق سيسكا موسكو، الفوز على ريال مدريد بالمباراة الأول في موسكو، بهدف نظيف، قبل أن يواصل عقدته للنادي الملكي ويتفوق عليه بثلاثية في الإياب.

الفوز، رفع رصيد سيسكا موسكو للنقطة 7 في المركز الثالث بالمجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 12 في صدارة المجموعة، علمًا بأن الفريق الملكي حسم تأهل لثمن النهائي من الجولة السابقة.