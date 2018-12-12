كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - ترامب: الهجوم الارهابى فى فرنسا يعزز مطلب الجدار مع المكسيك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن عملية إطلاق النار في سوق للميلاد بستراسبورغ، تعزز مطالبه بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "هجوم إرهابي رهيب آخر في فرنسا. سنعزز حدودنا بشكل إضافي"، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتابع: "يجب على تشاك ونانسي أن يعطونا الأصوات، لكي يكون لدينا المزيد من الأمن على الحدود"، في إشارة الى تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي، ونانسي بيلوسي التي ستتولى في يناير رئاسة مجلس النواب.

وكان الرئيس الأميركي استقبل، الثلاثاء، في البيت الابيض الأبيض المسؤولين، وجرى بحث معمق لإقامة جدار على حدود المكسيك والذي وعد به ترامب خلال حملته الانتخابية، فيما يرفض الديموقراطيون منحه الأصوات اللازمة في الكونغرس لتمويله.

وأضاف أن "الديموقراطيين والرئيس أوباما قدموا 150 مليار دولار لإيران ولم يحصلوا على شيء في المقابل، لكن لا يمكنهم تقديم 5 مليار دولار للأمن الوطني ولبناء جدار".

وكشفت تقارير صحفية عن هوية المشتبه به في هجوم ستراسبورغ، وهو شريف شيكات، البالغ من العمر 29 عاما، وقد ولد في فبراير من عام 1989، ويسكن في حي نودورف.

وأطلق المسلح النار بشكل عشوائي في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين على الأقل.