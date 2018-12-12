كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 11:06 مساءً - بالفيديو.. التعادل يحسم مباراة إنبي والنجوم في الدوري المصري

فريق إنبي

تعادل فريق النجوم أمام إنبي، بهدف لكل فريق، خلال المباراة، التي أقيمت بينهما منذ قليل، في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري العام.

وجاءت المباراة، متوسطة المستوى بين الفريقين، وتمكن النيجيري «أودا مارشال»، من إحراز الهدف في وقت مبكر من بداية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة السادسة، وبعدها انخفض مستوى اللعب وانحصر في وسط الملعب، ليخرج الشوط بتقدم إنبي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح النجوم في تعديل النتيجة، عن طريق المدافع محمود فتح الله، من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بعد عرقلة المهاجم صلاح أمين، داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 11.