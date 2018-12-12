بالفيديو| "تيقا بحب البولتيكا".. المعلم الذي أثار الجدل لـ"هن": "بسهِّل المنهج"

تداول اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لمعلم داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الجيزة وهو يدرس للطلاب الثانوية العامة مادة الفلسفة معتمدا على الايقاع الموسيقى مرددًا "تيقا تيقا بحب البولتيكا".

يقول لطفي أبو زيد، المعلم الذى ظهر بالفيديو أثناء حديثه لـ "هُن"، إن منهج الفلسفة عقيم للغاية وبه العديد من المفاهيم المعقدة التي تحتاج إلى تسهيل للطلاب.

وتابع: "المادة مستحيل تتفهم بالطرق التقليدية في التدريس ومكنتش متخيل إن الفيديو ينتشر بالشكل ده، فبمجرد نشره حصل على 4 ملايين مشاهدة، مضيفًا: "كنت عارف إني بتصور بس معرفش إنه هيترفع على مواقع التواصل الاجتماعى".

ويعمل "أبو زيد" بالتدريس منذ 12 عامًا، وتتنوع طرقه المستخدمة في التدريس بحسب سهولة أو صعوبة الجزء الذي يتم شرحه، وأغلب منهج الفلسفة يحتاج إلى الحفظ.

واضاف أن هناك العديد من التجارب في علم النفس التي تؤيد التدريس بهذا الشكل عن طريق التكرار والتعلم بالموسيقى للتسهيل على الطلاب، مؤكدًا تفاعل الطلاب معه وتحسن مستواهم الدراسي ودرجاتهم عند اتباع هذا الأسلوب في التدريس.

وأثار الفيديو العديد من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت ناشطة: "طبعا الظياطين اللي بيحبوا يظيطوا هيدخلوا يقولوا التعليم باظ وكلام من ده على العموم أنا شايفة إنها طريقة تخرج العيال من جو الحفظ الممل واللي بيتنسي بسرعة وكمان بتخلقلهم جو مرح بدل مايبقوا مكتئبين ونايمين على روحهم".

وقالت أخرى: "هو العيب مش عليهم العيب على المنهج العقيم اللى لازم نخترع له طرق للحفظ"، وذكر أحد الطلاب الذى اعتمد على هذه الطريقة للحفظ: "أستاذي وهفضل طول عمري أفتخر بيه والله والمدرس الوحيد اللي ملقتش زيه أبدا وبيخلي كل الولاد اللي معاه يقفلوا المادة أنا عن نفسي قفلت معاه ودخلت كلية تربية وهو المدرس الوحيد الذي أثبت أنه لا توجد طريقة مثلى للتدريس وهو المعلم الذي وصل إلى قلوب طلابه قبل أن يصل إلى عقولهم".

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