بالفيديو| ببدلة سوداء جريئة.. وصلة رقص جديدة لفيفي عبده 

نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو جديدا، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص على إحدى الأغنيات العراقية.

وظهرت فيفي وهي ترتدي بدلة سوداء جريئة، مكونة من قطعتين، جاءت القطعة الأولى "جيب" قصيرة" مع "بادي" كب بدون أكمام كشف عن بطنها، والقطعة التانية "كارديجان" أسود شفاف مزين بالفصوص اللامعة.

يذكر أن فيفي أصبحت واحدة من أشهر الفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها للعديد من الفيديوهات والصور، التي ترقص من خلالها، مستعرضة مهاراتها، لتستقبل آراء متابعيها، فضلًا عن نشاطها الدائم على "السوشيال ميديا".

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