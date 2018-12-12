"شوبارد" تخصّ دبي بإصدار محدود من ساعة "HAPPY SPORT"

بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لولادة مجموعة ساعات Happy Sport وافتتاح صالة العرض في مركز "وافي"، صمّمت دار شوبارد إصداراً خاصاً جديداً لينضم إلى روائع هذه المجموعة الرمزية. تتميز هذه الساعة بلونين يبرزان على علبتها بقطر 30 ملم المصنوعة من الستانلس ستيل والذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ويعلوها إطار مرصّع بالألماس لزجاج الساعة يحيط بمينائها المصنوع من صدف اللؤلؤ التاهيتي الذي تتراقص على صفحته أحجار الألماس مع الرقمين 2 و 5 الخاصين بهذا الإصدار.

استوحي خط هذين الرقمين من أرقام لغة الأوردو، ويستحضران الذكرى السنوية الـ25 لولادة مجموعة ساعات Happy Sport كما يستحضران أيضاً الذكرى السنوية الـ25 لافتتاح أول صالة عرض لدار شوبارد في الإمارات العربية المتحدة. زوّد هذا الموديل بسوار تنتظم فيه حبّات كحبّات الأرز مصنوعة من الستانلس ستيل، ليعيد بذلك تجسيد رؤية كلاسيكية للتصميم الأصلي لأول ساعة Happy Sport على الإطلاق. وتفخر شوبارد بتقديم 25 ساعة ضمن هذا الإصدار المحدود احتفالاً بالذكرى السنوية الـ25 التي وصلت إليها إحدى قطعها الكلاسيكية التي تخطت حدود الزمن