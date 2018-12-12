عمرها 17 سنة.. تعرف على أفضل عارضة أزياء لعام 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

كرَّم حفل جوائز الموضة البريطانية أحد أشهر المناسبات السنوية التي ينتظرها عشاق الأناقة حول العالم، عددًا من الأسماء التي لمعت في مجال صناعة الموضة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

ومنح حفل العام 2018 لقب أفضل عارضة للعام 2018 إلى كايا جيربر، البالغة من العمر 17 عامًا فقط، والتي تُعتبر أصغر عارضة حصلت على هذه الجائزة في تاريخها، حسب ما جاء في موقع "العربية".

كايا هي ابنة العارضة الشهيرة سيندي كراوفورد، وتبارت على هذا اللقب مع عارضات شهيرات أكبر منها سنًا وأكثر منها خبرةً في مجال العروض، أمثال بيللا حديد، ويني هارلو، وأدوا أبوا.

ويشكل الحصول على هذه الجائزة إنجازًا كبيرًا بالنسبة لكايا التي دخلت إلى عالم العروض منذ حوالي سنة فقط من خلال مشاركتها بعرض دار Calvin Klein لربيع وصيف 2019 خلال أسبوع نيويورك للموضة، لتشارك بعدها في عروض Burberry، وVersace، وAlexander Wang، كما دخلت إلى عالم عروض الخياطة الراقية من خلال ظهورها في عروض Chanel وValentino.

وظهرت كايا متألقة في حفل تسلمها لجائزة "أفضل عارضة لعام 2018"، وقد اختارت للمناسبة إطلالة بالفضي والأسود من توقيع دار Alexander McQueen. وهي كانت محاطة بوالدتها العارضة السابقة سيندي كراوفورد، والدها راندي جيربر، وأخوها بريسلي الذي يعمل أيضاً في مجال عرض الأزياء.