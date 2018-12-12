8 نصائح للتعامل مع طفلك خلال فترة الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

مع اقتراب فترة الامتحانات تعلن غالبية البيوت المصرية حالة الطوارئ، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حالتهم النفسية ويتسبب في تعرضهم للضغط وعدم التركيز، لذا تقدم لكم الدكتورة فاطمة محمود استشاري تربوي، بعض النصائح للتعامل مع طفلك خلال فترة الامتحانات.

1- احرصي على تناول طفلك وجبة غذائية صحية غنية بالفواكه والخضروات الطازجة، ويفضل أن تحتوي وجبتا الإفطار والغذاء على الألبان والبروتينات والمكسرات لزيادة قدرة طفلك على التركيز.

2- يجب تهيئة جو مناسب لطفلك خلال فترة المذاكرة، فعلى سبيل المثال امنعي طفلك من المذاكرة أمام التلفاز، وخصصي غرفة للدراسة.

3- خلال اليوم ومع ضغط الامتحانات والمذاكرة يحتاج طفلك إلى فترة لممارسة الأنشطة الترفيهية.

4- حددي أوقات معينة لجلوس طفلك أمام الأجهزة الإلكترونية، وألا يزيد عن ربع ساعة يوميًا.

5- ضعي جدول لتنظيم وتحديد مواعيد المذاكرة، وترتيب المواد، ابدئ بالمواد الصعبة التي تحتاج إلى مجهود وتركيز، في الأوقات التي يختارها طفلك.

6- ابعدي طفلك عن التوتر والضغط النفسي، وعدم استخدام عبارات تحتوي على كلمات سلبية وإهانة، أو مقارنة مستوى طفلك الدراسي بأطفال آخرين.

7- يجب تعزيز سلوكيات طفلك الجيدة فذلك تزيد من قدرته على المذاكرة.

8-أثناء المذاكرة يفضل تشغيل أكثر من حاسة فذلك يساعد على حفظ وتثبيت المواد، ومراجعة المواد أولا بأول ما يساعد على الاستذكار بسهولة وعدم نسيان قبل امتحان