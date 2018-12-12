كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - وفاة الكاتب الصحفي ابراهيم سعدة

توفي، منذ قليل، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق عن عمر يناهز 81 عاما.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم غدا على أن يتم الدفن بمقابر العائلة عقب صلاة الظهر.