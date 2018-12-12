كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - وفاة الكاتب الصحفي ابراهيم سعدة
توفي، منذ قليل، الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق عن عمر يناهز 81 عاما.
ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد عمر مكرم غدا على أن يتم الدفن بمقابر العائلة عقب صلاة الظهر.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب الصحفي ابراهيم سعدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .