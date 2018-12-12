كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - كاشيما الياباني يصل أبوظبي طامحاً للظفر بكأس العالم للأندية

كاشيما أنتلرز الياباني

وصل أفراد نادي كاشيما أنتلرز الياباني، بعد الفوز بلقب بطل دوري أبطال آسيا للمرة الأولى، إلى أبوظبي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، حاملين آمالهم بتقديم أداء أفضل من مشاركتهم السابقة في كأس العالم للأندية.

وكان الفريق المتألق، بطل الدوري الياباني الممتاز، قد تأهل إلى البطولة بعد فوزه على منافسه نادي ’بيرسوبوليس‘ الإيراني في تنهائي دوري أبطال آسيا، ليكون هذا ظهوره الأول في منافسات كأس العالم للأندية منذ خسارته أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين عام 2016.

وسيدخل كاشيما، النادي الأنجح في اليابان، بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 في الجولة الثانية يوم السبت 15 ديسمبر، حيث سيلاقي نادي شيفاز جوادالاخارا، حامل لقب اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى لكرة القدم ’كونكاكاف‘ على أرض استاد هزاع بن زايد في العين عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن شراء تذاكر المباريات الخمس لكأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2018 والتي ستقام في استاد هزّاع بن زايد من الملعب يومياً بين الساعة 3 ظهراً و10 ليلاً، أو عبر الموقع الإلكتروني fifa.com/cwc/tickets.

لمزيد من المعلومات حول بطولة كأس العالم للأندية الإمارات FIFA 2018، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.fifa.com/clubworldcup/.