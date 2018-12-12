كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - أحمد موسي: مسئولو الدول الافريقية يقدرون دور مصر فى القارة

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بالقارة الافريقية، موضحا أن الرئيس كل شهر ومن الممكن كل اسبوع أن يتقابل مع مسئولين افارقة.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لقاءات الرئيس السيسي بالمسئولين بالدول الافريقية سيكون لها تأثير على مصر.

وأشار موسي إلى أن الرئيس السيسي لديه اهتماما كبيرا بالشباب، موضحا أن القارة الافريقية تمتلك نسبة عالية من الشباب.

وأوضح أن المسئولين بالدولة الافريقية يقدرون دور مصر فى القارة، أن هناك توجها كبيرا للغاية من مصر تجاه القارة الافريقية.