كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - بالفيديو.. ماذا قال عمرو عبد الحميد عن دور دحلان في القضية الفلسطينية؟

معتز عوض

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن فلسطين لم تعد قضية العرب الأولى كما كانت من قبل، مبديا أسفه الشديد على ذلك، وأرجع ذلك لعدة أسباب أهمها معظم الدول العربية منشغلة بمشاكلها الشخصية.

وقال "عبد الحميد" في برنامجه "رأي عام" على قناة TeN إن مصر رغم انشغالها بالقضايا الداخلية إلا أنها لم تنس مطلقا القضية الفلسطينية، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها هي أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وأضاف عبدالحميد، أن القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان يحاول أن يرفع من شأن قضية بلده وشعبه، ويحاول أن يلقي حجرا لتحريك المياه الراكدة في تلك القضية.

واستعرض عبدالحميد أبرز ما جاء في حوار دحلان مع قناة RT الروسية، مشيرا إلى أن ما كشف عنه وتحدث عنه القيادي الفلسطيني سيكون له ارتدادات كبيرة وسيخلف جدلا كبيرًا، حيث طرح مفاهيم جديدة تستحق التوقف عندها ومن أهم تلك المفاهيم المستقبل السياسي الفلسطيني.

وقال "دحلان" خلال الحوار إن غزة تحملت الفاتورة الأكبر في حماية المشروع الوطني الفلسطيني ، ودعا إلى نظام برلماني يمثل الكل الفلسطيني بعيدا عن سطوة الأفراد ، وإنه يؤيد حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، لكن في حال لم يوافق الإسرائيليون على ذلك، فلن يكون هناك خيار آخر إلا حل الدولة الواحدة مع الحقوق المتساوية.