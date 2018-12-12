كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - القضاء الامريكى يحكم بالسجن على محامى ترامب ثلاث سنوات

حكم قاض في الدائرة الجنوبية في نيويورك على، مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لخرقه قوانين الحملة الانتخابية.

قال القاضي ويليام بوللي "أحكم عليك بالسجن لمدة 36 شهرًا لانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية… وشهرين في السجن بسبب الشهادة الكاذبة أمام الكونغرس".

وأضاف القاضي بعد إعلان العقوبة، أنه يظهر للجميع أن "انتهاك القانون ممنوع".

واعترف مايكل كوهين في وقت سابق، بدفع 130 ألف دولار لستورمي دانيالز، لضمان سكوتها بشأن ممارستها الجنس مع ترامب وهو ما ينفيه، وقال كوهين إن هذا المبلغ كان قانونيا، ورفعت دانيالز قضية لإنهاء اتفاقها على التزام الصمت.

وأقر كوهين بالاتهامات في أغسطس/ آب. ويتعاون كوهين في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.