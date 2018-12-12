كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - إصابة 12 شخصًا في انقلاب أتوبيس بطريق "سفاجا - قنا"

أكدت مصادر طبية وأمنية بالبحر الأحمر، إصابة 12 راكبا جراء انقلاب أتوبيس تابع لشركة أتوبيس الوجه القبلي للسياحة والسفر بالكيلو 50 بطريق سفاجا- قنا ويحمل الأتوبيس رقم ٦٢١٥ ر ج. وأضافت المصادر أنه تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى سفاجا العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ التعرف على أسباب الحادث وبيانات المصابين. وأعلن مستشفى سفاجا حالة الطوارئ لاستقبال المصابين الذي إصاباتهم ما بين كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

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