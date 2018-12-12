كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - هؤلاء يكسبون فى الساعة أكثر من دخلك السنوى .. ومش رقاصات

من غير حسد ، وبدون حقد ، وتأكد ان هؤلاء لا يحترفون الرقص الشرقى أو الغربى .

لكنهم يكسبون كل ساعة ما يفوق دخلك السنوى

ويكسبون كل دقيقة اكثر مما تكسب شهريا

اتفرج واحسب .. وأدعى تبقى واحد منهم

