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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - هؤلاء يكسبون فى الساعة أكثر من دخلك السنوى .. ومش رقاصات
من غير حسد ، وبدون حقد ، وتأكد ان هؤلاء لا يحترفون الرقص الشرقى أو الغربى .
لكنهم يكسبون كل ساعة ما يفوق دخلك السنوى
ويكسبون كل دقيقة اكثر مما تكسب شهريا
اتفرج واحسب .. وأدعى تبقى واحد منهم
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