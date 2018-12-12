كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - الديهى: مصر استطاعت انجاز مشروعات كبرى في ربع الوقت الزمني المحدد

معتز عوض

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تقرير البنك الدولى الذى صدر اليوم يؤكد أن مصر فتحت المجال لكل الاستثمارات الخاصة و استطاعت أن تحقق مشروعات كبرى في ربع الوقت الزمني المحدد بدراسات الجدوى، متابعًا أن الدولة المصرية وفرت بنية تحتية ومعلوماتية وطاقة وصحة ورعاية اجتماعية وغيرها من احتياجات الاستثمارات

وأضاف "الديهي" خلال برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "تن تى فى" أن دراسات الجدوى تحدد تنفيذ المشروعات خلال فترة زمنية لا تقل عن سنتين ولكن الدولة المصرية استطاعت تنفيذ هذه المشروعات خلال 6 أشهر فقط.

وتابع ان الرئيس السيسي قد نوه بأنه اذا كنا نسير على الجداول الزمنية الموجودة فى دراسات الجدوى لم نكن لننجز أكثر من 25% مما تم إنجازه.