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كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - شاهدوا ليو - أجمل بلطية تحترف بيع السمك .. بالصور
أشعلت فتاة حسناء مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها بعد أن زار شخص سوق للأسماك في تايوان وشارك صورة لها.
كشفت التقارير المحلية أن الفتاة "ليو" البالغة من العمر 26 عاما تعمل عارضة أزياء ومع ذلك تحاول مساعدة والدتها في بيع السمك.
وبعد الضجة الكبيرة بسبب جمالها، شكرت الفتاة الجميع عبر فيس بوك لدعمها وأعلنت عن موعد عملها في سوق السمك، حيث كتب أحدهم أنها ستتسبب في فوضى داخل السوق.
وبالفعل، ذهب حشد ضخم من الناس إلى متجر الأم، فبعضهم قام بشراء السمك، والبعض الآخر كان يراقب ليو ويلتقطون صورا ومقاطع فيديو لها بواسطة هواتفهم الذكية.
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