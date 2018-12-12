كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - وفد بيلاروسي يبحث في سلطنة عُمان سبل تعزيز التعاون في مجالات التوثيق

يبحث وفد من معهد البحوث البيلاروسي للتوثيق وعلوم المحفوظات، سبل تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في إدارة الوثائق والمحفوظات. ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الوفد البيلاروسي والذي ضم الدكتور فيكتور كوراش مدير إدارة المحفوظات والسجلات التابعة لوزارة العدل، وأندري ريباكو مدير معهد البحوث البيلاروسي للتوثيق وعلوم المحفوظات، التقى المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى. وقدمت دائرة الوثائق والمحفوظات بالمجلس تجربته في إعداد وتطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة والخصوصية وأماكن حفظ الوثائق الوسيطة، كما زار الوفد البيلاروسي القاعة الرئيسية للجلسات الاعتيادية وتم تقديم شرح موجز لهم عن التقنيات الحديثة المتبعة في إدارة الجلسات وكيفية التصويت الإلكتروني على موضوعات المناقشة في المجلس باستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة، كما تعرفوا على البناء المعماري الهندسي المستخدم في بناء مجلس عمان والمستوحى من التراث العماني الأصيل.

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