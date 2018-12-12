كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - العين الإماراتي يتأهل لمواجهة الترجي في ربع نهائي مونديال الأندية

العين الإماراتي

حقق فريق العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى حسين الشحات، فوزا غاليا على تيم ويلينجتون النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا، بركلات الترجيح 4/3 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "هزاع بن زايد"، فى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

أحرز ماريو بارسيا هدف التقدم لصالح بطل أوقيانوسيا من صاروخية رائعة فى الدقيقة 11 من زمن المباراة.

أضاف آرون كلافام الهدف الثانى لتيم ويلينجتون فى الدقيقة 15 من زمن المباراة.

وعزز ماريو إليتش من تقدم الفريق الضيف فى الدقيقة 44 قبل أن يقلص تسوكاسا شيوتاني الفارق بهدف العين الأول فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

أضاف حامد دومبيا الهدف الثانى للعين فى الدقيقة 49 من زمن المباراة، قبل أن ينجح ماركوس بيرج فى تسجيل التعادل فى الدقيقة 85.

وألغى حكم المباراة هدفا أحرز كايو لصالح العين الإماراتى بالدقيقة 28 بعدما استعان بتقنية الفيديو، وذلك فى الدقيقة 31 واحتساب خطأ على بطل الإمارات، وهو ما أثار استغراب كل من فى الملعب لأن الكرة كانت خطأ فى وسط الملعب تحت انظار الحكم القريب من الكرة.

وهدد اللاعب المصرى حسين الشحات مرمى الفريق الضيف بأكثر من كرة أبرزها فى الدقيقة 36 من زمن المباراة.

وتعرض محمد عبدالرحمن لاعب العين للطرد فى الدقيقة 119، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل على لاعب الفريق المنافس.

بهذه النتيجة، يحسم العين الإماراتى تأهله للدور الثانى من مونديال الأندية، ليلتقى مع الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا، مساء السبت المقبل.