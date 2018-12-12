كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - أحمد موسي: السيسي يترأس الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا فى يناير القادم
معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيستضيف بعد قليل زعيمين أفريقيين، وهما رئيس نيجيريا السابق اولوسجان أوباسانجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلى مريام ديسالين .
وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن لقاء اليوم سيتم الحديث عن دور مصر فى القارة الافريقية، مشيرًا إلى أن هناك مليارا و 200 مليون مواطن عدد سكان القارة الافريقية .
وكشف موسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيترأس الاتحاد الأفريقى فى يناير القادم بأديس أبابا .
وأكد موسي أن الجميع من الدول الافريقية يؤكدون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقود افريقيا إلى الأمام وسيقوم بفتح ملفات عديدة، وتحدثوا عن أن قارة افريقيا تمتلك مقومات كثيرة.
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