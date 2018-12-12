كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - أسامة توكل يبلغكم أخبارا سعيدة حول الضرائب

اكد اسامة توكل مستشار اول وزير المالية للشئون الضريبية ، ان المهلة القانونية لتلقي طلبات انهاء المنازعات الضريبية ستنتهي في ٣١ ديسمبر الحالي ، وان المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات تاخير سداد الضريبة ستنتهي في ٢٧ ديسمبر الحالي .. داعيا الممولين سرعة التقدم للمصلحة قبل انتهاء الفترة المسموحة للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانونان .

واوضح ان قانون انهاء المنازعات يمثل طوق النجاة لجميع الممولين الذين لديهم خلافات مع مصلحتي الضرائب او الجمارك ، سواء في ضريبة الدخل او الضريبة على القيمة المضافة او الضريبة العقارية .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحسام نصر لشرح منظومة تحديث الاجراءات الضريبية .

اضاف اسامة توكل ان المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات التأخير يسمح بتنازل مصلحة الضرائب عن ٧٠% من قيمة الغرامات والضريبة الاضافية المفروضة على الممول بشرط سداد مبلغ الضريبة المستحقة .

واشار توكل الى ان الفترة ستشهد اصدار مجموعة من القوانين الهامة التي من شانها تسهيل مناخ الاعمال ، ومنها قانون الجمارك الجديد الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء ، وقانون توحيد الاجراءات الضريبية ، وقانون المعاملة الضريبية على المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بالاضافة الى تعديل قانون الضريبة العقارية .

واشار الى ان اجراءات تحديث وميكنة الاجراءات بمصلحة الضرائب والزام الممولين بتقديم الاقرار الالكتروني تستهدف تحقيق التناسق بين القوانين الافتصادية المختلفة ، وضمان استفادة الممول والمستثمر من مزايا الخصم الضريبي التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد ، بالاضافة الى حل مشاكل رد الضريبة التي تواجه المستثمرين .