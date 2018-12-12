كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - أبوظبي تستكمل تحضيراتها لاستضافة مونديال الأندية الإمارات 2018

مونديال الأندية الإمارات 2018

مع اكتمال عقد الفرق المُشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، تستكمل إمارة أبوظبي ومدينة العين استعداداتهما لاستضافة ثماني مباريات مليئة بالحماس بين 12-22 ديسمبر، والتي تجمع أبطال القارات الست بالإضافة للبطل المحلي نادي العين ممثل دولة الإمارات.

وقد حققت الأندية السبع مجتمعة ما مجموعه 309 من الألقاب الكبرى، بما فيها بطولات دوري وكؤوس محلية وبطولات قارية، إلى جانب النسخ السابقة من منافسات كأس العالم للأندية بصيغتها الحالية والسابقة المُسماة بطولة ’إنتركونتيننتال‘.

وكتب نادي ويلينجتون النيوزلندي، بطل دوري أوقيانوسيا، فصلاً جديداً في تاريخه الكروي من خلال فوزه بالدوري للمرة الأولى في تاريخه في مايو الماضي، ليكون ثاني المتأهلين إلى نهائيات البطولة بعد فوزه على نادي لاوتوكا بطل دوري فيجي بنتيجة 10-3 في مجموع المباراتين.

وسيواجه النادي النيوزلندي، والذي يتولى تدريبه الإنجليزي خوسيه مانويل فيجيرا في المباراة الافتتاحية نادي العين الإماراتي، بطل دوري الخليج العربي، وذلك في استاد هزاع بن زايد يوم الأربعاء 12 ديسمبر. وكان نادي العين، الملقب بـ"الزعيم"، قد تأهل إلى البطولة بعد موسمه التاريخي 20182017، حيث حقق ثنائية كأس رئيس دولة الإمارات وبطولة دوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك خلال وقت استثنائي يحتفل خلاله العين بالذكرى الـ50 لتأسيسه.

وسيعبر الفائز من مواجهة نادي العين الإماراتي ونادي ويلينجتون إلى المرحلة الثانية ليواجه نادي الترجي الرياضي التونسي، البطل الجديد لقارة أفريقيا. وتأهل النادي التونسي إلى المسابقة بعد فوزه بنتيجة 4 - 3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب على نادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال نوفمبر الفائت.

كما ستشهد الجولة الثانية مواجهة آسيوية أمريكية، حيث يواجه نادي كاشيما أنتلرز الياباني نادي شيفاز جوادالاخارا المكسيكي، والذي كان أول أبطال القارات المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم للأندية – الإمارات 2018 بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2 على نادي تورونتو في دوري أبطال شمال ووسط أمريكا والكاريبي (كونكاكاف) في أبريل.

وستجري مباراتا المرحلة الثانية على أرضية استاد هزاع بن زايد يوم السبت 15 ديسمبر، حيث يتواجه كاشيما أنتلرز مع نادي ديبورتيفو جوادالاخارا في الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يلاقي الترجي التونسي الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلينجتون في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستمر التشويق في مدينة العين مع إقامة مباراتين إضافيتين يوم الثلاثاء 18 ديسمبر، حيث سيتلاقى الطرفان الخاسران من الجولة الثانية في مباراة تحديد المركز الخامس في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وذلك قبل أن ينتقل الفائز من مباراة كاشيما أنتلرز ونادي ديبورتيفو غوادالاخارا إلى أولى مباريات نصف النهائي ليواجه نادي ريفر بليت الأرجنتيني، والمقرر إقامتها في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان نادي ريفر بليت قد نجح بالفوز بتمثيل قارة أمريكا الجنوبية واتحاد ’كونميبول‘ في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، وأصبح آخر الواصلين إلى النهائيات بعد تغلبه على منافسه المحلي نادي بوكا جونيورز في نهائي كأس ليبيرتادوريس الأسبوع الفائت.

ومن هناك، سيواجه إما الترجي التونسي، أو العين الإماراتي أو ويليجنتون النيوزلندي، البطل التاريخي لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي، والتي تقام يوم الأربعاء 19 ديسمبر في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وكان النادي الإسباني قد تغلب على نادي ليفربول الانكليزي بنتيجة 3-1 في كييف في مايو الماضي، ليصبح أول نادٍ يتوج بثلاث ألقاب متتالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية للبطولة، وذلك يوم السبت 22 ديسمبر في الساعة 5:30 مساءً و8:30 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة قال سعادة عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018: نحن سعيدون جداً لاكتمال عقد الأندية السبع المُشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 ، والتي يفصلنا أسبوعان فقط عن انطلاقها، كما استكملت استعدادات الأندية والجماهير ومدينتي وأبوظبي والعين ودولة الإمارات العربية المتحدة لهذه البطولة المرتقبة".

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