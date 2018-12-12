كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - بعد حادث إطلاق النار..جوزيف عطيه يطمئن جمهوره بهذه الرساله

طمأن الفنان جوزيف عطية، المتواجد في ستراسبورج حاليا، جمهوره، بعد الهجوم الدموي الذي حدث في المدينة مساء أمس الثلاثاء.

ونشر "عطية" صورة له من أمام شجرة الميلاد، وعلق عليها قائلا: "كنا على مسافة قريبة جدا من مكان حصول إطلاق النار، حيث علقنا في المطعم. والآن عادت الأمور الى طبيعتها، وكل شيء بخير".

وكان 3 أشخاص قد قتلوا وأصيب 12 آخرين مساء أمس الثلاثاء في حادث إطلاق نار في سوق لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

