كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - بالفيديو.. الهلال يؤمن صدارة الدوري السعودي بفوز صعب على أحد
بافيتيمبي غوميس
اجتاز نادي الهلال مضيفه أحد وتغلب عليه بصعوبة بهدف نظيف أحرزه الفرنسي غوميز، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة للدوري السعودي لكرة القدم.
فشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 54 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للهلال نفذها الفرنسي بافيتيمبي غوميس.
وفشلت جميع محاولات أحد في إدراك التعادل، ليخرج الهلال فائزًا بالنقاط الثلاث.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة ليغرد على القمة، بينما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.
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