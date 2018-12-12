كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - بالدليل - الفراعنة اكتشفوا الكهرباء قبل أديسون .. يا ترى كان بيبعوها بكام

كشفت كتابات هيروغليفية مصرية قديمة استخدام الفراعنة لتكنولوجيا حديثة في الإضاءة لبناء الأهرامات والممرات الضخمة الموجودة تحتها.

وأوضحت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، أن مصر القديمة تعد واحدة من أكثر الحضارات إثارة للإعجاب على الإطلاق التي أنشأتها البشرية، مع خبرة ومعرفة واسعتين لا يمكن أن تكونا نتاج مجتمع بدائي.

وقالت الصحيفة، إن الكتابات أشارت إلى قدرة الفراعنة على استخدام الكهرباء للإضاءة، وهو ما كشفه أيضا العديد من النقوش الحجرية أو الأفاريز المكتشفة في معبد حتحور بمجمع دندرة في مصر.

وأضافت أن المصريين القدماء حصلوا على الإضاءة باستخدام المصابيح وتقنية الضوء القوسي، مشيرة إلى أن الرسوم التي تم العثور عليها داخل معبد دندرة تشير إلى أن المصري القديم نجح في استخدام الكهرباء.

