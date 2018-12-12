كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 09:50 مساءً - بالفيديو.. الإتحاد يخطف تعادلًا مثيرًا أمام سموحة في ديربي الإسكندرية

الاتحاد و سموحة تعادل فريقا سموحة والاتحاد السكندرى بهدف لكل منهما في المباراة التى جمعت بينهما ضمن لقاءات الأسبوع الـ 17 للدوري، على ملعب برج العرب. أحرز هدف سموحة اللاعب الإثيوبي أوميد أوكرى من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء فى حين أدرك رزاق سيسيه هدف التعادل فى الوقت بدل الضائع. وتسلم سيسيه تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء انفرد بحارس سموحة وسدد الكرة لينجح الأخير في التصدي للكرة الخطيرة وإبعادها عن مرماه. وكان اللقاء بدأ بتبادل الهجمات على مرمى الفريقين وفى الدقيقة 11 أشهر الحكم الدولى جهاد جريشة البطاقة الصفراء ضد شافو موموني لاعب سيد البلد بعد ارتكابه خطأ ضد المنافس. وكثف لاعبو سيد البلد عبر الثنائى رزاق سيسه وخالد قمر من الهجمات المتتالية على دفاعات سموحة، وأشهر حكم اللقاء فى الدقيقة 38 إنذارا، للاعب محمود عزت؛ لتعمد ارتكاب الخطأ ضد أحد لاعبي الاتحاد. أحرز أوميد أوكري هدف فريق سموحة الأول فى مرمى الاتحاد السكندرى بالدقيقة 54 وأهدر رزاق سيسيه لاعب نادى الاتحاد السكندرى فرصة تسجيل هدف أول لزعيم الثغر فى مرمى سموحة.



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