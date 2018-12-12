بالفيديو| إنجي المقدم تنشر كواليس جلسة تصويرها الجديدة بتصميم مهند كوجاك

نشرت الفنانة إنجي المقدم، مقطع فيديو جديدا يكشف كواليس جلسة تصويرها الجديدة لصالح مجلة "فوج" عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، والتي ظهرت من خلالها بتصميم بتوقيع مهند كوجاك.
وظهرت "المقدم" خلال المقطع، مرتدية فستانًا لامعًا قصيرًا، ذا كتف مكشوف، كما ظهرت في لقطات أخرى بإطلالة بيضاء مُطعمة بالريش، والفصوص اللامعة.
كما ظهرت كل من نيللي كريم والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مرتديات فساتين بيضاء اللون لـ"كوجاك" أيضًا.
وكانت آخر أعمال إنجي المقدم الفنية مسلسل "ليالي أوجيني"، الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، مع ظافر العابدين وأمينة خليل ومراد مكرم وأسماء أبواليزيد، وهو من تأليف إنجي القاسم وسماء أحمد عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة.
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