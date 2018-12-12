إليسا تشوّق جمهورها لمفاجأتين قبل نهاية 2018!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شوّقت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها من خلال تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مفاجأتين قبل انتهاء هذا العام.

وقالت إليسا: "لدي مفاجأتين لكم قبل احتفال رأس السنة الميلادية، وسوف أعلن عن أول مفاجأة يوم الجمعة المقبل، هل أنتم مستعدون؟".

وأعرب عدد كبير من متابعيها عن تشوقهم لمعرفة المفاجأتين، مشيرين إلى أنهم ينتظرون إعلانها عنهما بفارغ الصبر.

وسبق وأن استنكرت النجمة اللبنانية إليسا، ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية عن تضخم ثروتها وكذلك توقيفها.

وانتقدت إليسا بعنف ما تم نشره، معربة عن سخطها من تداول مثل تلك الأخبار، قائلة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "الخبر عن توقيفي وتضخم ثروتي خاطئ في كل كلمة ولا حقيقة منه أبدًا.. عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة".

ومن المنتظر أن تستقبل النجمة اللبنانية إليسا العام الجديد في دبي، وذلك من خلال إحياء حفل رأس السنة هناك.