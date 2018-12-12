لماذا يلجأ الرجال لاستخدام "الكيراتين" على شعرهم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تستخدم مادة الكيراتين لتعديل قوام الشعر وفرده وعلاج عيوبه بدلاً من استخدام الأصباغ الكيماوية والمستحضرات غير المناسبة له، بالإضافة إلى كثرة استخدام السشوار وغيره.

وأصبح الكيراتين من العلاجات التي لاقت إقبالاً واسعاً لعلاج الشعر ليس عند المرأة فقط، بل انتشر كذلك بين الرجال بصورة كبيرة كبديل عن "الجِلّ" سابقاً.

بماذا يفيد الرجال؟

إن كانت هناك فوائد للكيراتين، فبيّنتها خبيرة التجميل جنيفر عسكر بقدرته على تخفيف تجعيد الشعر، وإعطائه لمعة، كما يساعد على تسهيل التمشيط وخاصة عند الرجال ذوي الشعر المجعّد، كما يقوي بُصيلة الشعر ويغذيها ويجعلها أكثر نعومة.

هل له عيوب؟

مادة الكيراتين غير مضرّة، كما قالت عسكر، ولكن المشكلة تتعلق بامتلاكه مادة الفورمالين التي تساعد الشعر على ثباته، وتسبّب أيضاً احمراراً وحكة بالعينين والجلد.

ويمكن تمييز مادة الفورمالين بسهولة لما يصدر عنها من حكة واحمرار تلقائي في العينيْن وضيق في النّفَس، وامتلاء المكان بالدخان، وعند الاستحمام تصدر رائحته بوضوح.

ومن الجدير ذكره، أن الكيراتين يبقى على الشعر من 3 – 6 أشهر، ويُفضل استخدام شامبو خالٍ من الكبريت، مثل شامبو الأطفال "جونسون"، ويمكن أن يوضع بدلاً منه مادة ماء الذهب، فهي مناسبة وصحية أكثر، وتغذي الشعر وتضفي عليه لمعاناً ونعومة.