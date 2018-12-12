مي العيدان تعتذر لمشاعل الشحي.. وتُؤكّد: نظرة الألم بعينيها أوجعتني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان للفنانة والمدوّنة الإماراتية مشاعل الشحي، بعد سخريتها من خالها الفلبيني، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من متابعي الأولى، حيث اتهموها بالعنصرية.

وأكّدت مي - في فيديو عبر "سناب شات"- أنها تعوّدت عندما تشعر أنها أخطأت أو جرحت شخصًا دون قصد أن تعتذر سواءً كان أكبر أو أصغر منها سنًا.

وأضافت أنها شاهدت ردّ مشاعل الشحي عليها ولم يهمها كل كلامها ولكن ما أوجعها هو نظرة الألم التي شاهدتها بعينيها، موضحةً أنها لم تكن تعتقد أن الموضوع سيجرحها لأنها أعلنت بنفسها من قبل أن والدتها فلبينية.

ونصحت العيدان، الشحي، بأن تحافظ على حياتها الخاصة أكثر من ذلك وتضع لها حدودًا، مشددة على أن الشهرة لا تعني أن يتم عرض كل خضوصيات وأمور الحياة على الجمهور.

وخرجت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي عن صمتها، بعد أن أهانتها في وقت سابق الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب أصلها ونسبها.

وردَّت مشاعل على تعليق الإعلامية الكويتية، عبر حسابها في "سناب شات": "مي العيدان، تلميحات ورا تلميحات، وآخر كلام قلتيه لما استهزأتي فيني وبنسبي، إن أنا أمي فلبينية وخالي فلبيني، الحين أنتي يوم استهبلتي، ما إجت بالك الآية اللي تقول (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ)، الحين أنا خالي مسيحي كافر يهودي، يعني إنتي ما تعرفين كيف جرحتيني، والله أنا أحترمك ولليوم أحترمك، ما بغيت أرد عليك، لو شو كان لكم دينكم ولي دين، بعدين لا تنظرين للشخص من جنسيته".

الفيديو..