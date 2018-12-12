حليمة بولند تُثير غضب جمهورها بـ"3 خرفان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلاميةُ والفنانة الكويتية حليمة بولند استياءَ جمهورها بسبب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" أثناء قيامها بذبح 3 خرفان في منزلها لتوزيعهم على الفقراء، مشيرين إلى أن الصدقة يجب أن تكون في الخفاء بينها وبين ربها فقط.

وطالبها متابعوها بالتوقف عن التباهي بفعل الخير وإطعام المحتاجين حتى لا تضيع ثواب ما تفعله، موضحين أن مواقع السوشيال ميديا ليست هي المكان المناسب لتصوير ما يفعله الشخص من أعمال خيرية.

وقالت إحدى متابعيها: "حتى الأجر صار لازم الناس كلها يعرفون عنه، أسالك يا رب ثبات العقل"، وأضافت أخرى: "ماله داعي تصورين هذا شيء بينك وبين ربك".

وعاتبها متابع آخر، قائلاً :"المفروض الصدقة ما تعلم عنها أحد ودي تتفشخر بالسوشيال ميديا".

وكانت حليمة بولند قد نشرت مقطع الفيديو قائلةً: "أذبح الخرفان في بيتي كالعادة وأوزع اللحم على الفقراء والمحتاجين دفعة بلا عني وعن بناتي".